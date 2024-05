Il mercato della Lube entra nel vivo. Anzani a Modena, il sostituto è Gargiulo

Il reparto dei martelli della Lube 2024-2025 dovrebbe essere completato con gli arrivi di Loeppky, Poria e Dirlic. Tre innesti nella speranza di migliorare la produzione offensiva e la tenuta in ricezione, atleti che andranno a sostituire Motzo, Yant e Zaytsev. Su quest’ultimo da segnalare la voce di un’offerta pervenutagli anche da Grottazzolina neopromossa in SuperLega. Lo "zar" (in scadenza di contratto con la Lube) ha sempre detto di trovarsi benissimo a Civitanova e non vorrebbe far spostare la famiglia, pertanto Grottazzolina potrebbe essere una soluzione logica se le condizioni economiche metteranno d’accordo le due parti. Dove rimangono i maggiori e quasi unici punti interrogativi in casa Lube (il vice Balaso? Bisotto era in prestito da Cuneo) è nel reparto dei centrali. L’unico sicuro al 100% di far parte della rosa affidata a Medei è Chinenyeze che oltretutto ha avuto il rinnovo del contratto qualche settimana fa con nuova scadenza 2027. Quasi certo che il francese avrà come compagno di reparto Gargiulo. Il centrale che ha militato a Taranto, facendo ottime prestazioni proprio contro Civitanova, in pratica andrà a prendere il posto del più esperto Anzani appena presentato da Modena (e ieri è stata la volta di De Cecco). Gli altri due nell’ultima stagione sono stati Diamantini e Larizza e quest’ultimo dovrebbe rimanere, magari scalando posizioni nella gerarchia interna e diventando il terzo centrale biancorosso. Diamantini invece ha il contratto in scadenza e lascerà la Lube dopo ben sei anni. Vedremo se il quarto giocatore nel ruolo sarà un giovane tutto da scoprire, in linea col progetto "green" e del resto in questi anni il dg Cormio ha spesso operato in questo modo (ad esempio Jeroncic o lo stesso Larizza nel 2020).

Nelle ultime ore sono proprio i movimenti riguardanti i centrali a caratterizzare il mercato di SuperLega. Ieri infatti Perugia ha salutato Flavio, il brasiliano dovrebbe accasarsi a Trento. Un’uscita nota da tempo perché la Sir si è assicurata Loser, rinforzo importante che va ad aumentare la forza a muro (è stato primo nella classifica stagionale) in un team che in attacco poi abbonderà di scelte di qualità. Flavio andrà all’Itas che ha dato l’addio a Podrascanin. Un finale commovente, con il serbo che ha chiuso l’esperienza dolomitica segnando di muro l’ultimo punto nella finale di Champions League contro lo Jastrzebski Wegiel. Il "Potke" dovrebbe finire a Modena, dove ritroverà Giuliani dopo i due scudetti vinti alla Lube. Sempre nelle ultime ore infine ecco la notizia del passaggio di Caneschi da Piacenza a Milano e la conferma di Mazzone a Cisterna.

Andrea Scoppa