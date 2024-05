Il parere di medei. "Questo giocatore sarà un riferimento per i nostri ragazzi»

CIVITANOVA ù

Santiago Orduna diventa il 6° giocatore argentino a vestire la casacca della Lube. L’ultimo è stato De Cecco, qui dal 2021, andando a ritroso vanno ricordati Facundo Conte (2010/11), Oscar Vizzari (dal 1992/93 al 1997/98), Alejandro Romano (1997/98) e Cesar Partenio (1996/97). Giampaolo Medei, il suo nuovo coach a Civitanova, lo ha accolto con queste dichiarazioni: "Santi ha disputato innumerevoli stagioni in SuperLega a un ottimo livello. Gli avversari fanno fatica a leggere il suo palleggio e anche per questo riesce sempre a gestire bene le squadre. Da lui ci aspettiamo un aiuto importante sotto due aspetti: contribuire alla qualità tecnica del gioco con le sue abilità e mettere la sua esperienza al servizio dei giovani vestendo i panni di guida. Un punto di riferimento per favorire la crescita e il consolidamento degli emergenti in un torneo difficile come la SuperLega, che Santi conosce bene". L’ultima medaglia olimpica vinta dall’Italia risale al 2016, argento a Rio perdendo la finale contro il Brasile e Medei era il vice di Blengini. Nel weekend il successo in rimonta ottenuto contro i verdeoro al Maracanazinho ha permesso agli azzurri, compreso Balaso, di concludere la prima tappa della Vnl con 4 successi su 4 incontri. Nel 2-3 trascinatore Michieletto (22 punti) e ottimo ingresso del baby Bovolenta. Lo splendido poker avvicina sempre più il gruppo di De Giorgi alle Olimpiadi di Parigi.

Andrea Scoppa