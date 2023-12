Il posticipo, il derby finisce 3-0. Milano piega i cugini della Vero Volley Monza

Derby a senso unico all’Opiquad Arena, con l’Allianz Milano che ha strapazzato i cugini della Mint Vero Volley Monza, sconfitti con un nettissimo 3-0. La squadra rivelazione di questo inizio di stagione non è riuscita a ripetere quanto di buono fatto vedere nelle prime giornate e non è mai stata realmente in partita contro la formazione meneghina che invece ha fatto tutto bene, prendendosi un successo valso il quinto posto in Superlega, alla pari con la Cucine Lube Civitanova e a una sola lunghezza proprio da Monza. L’inizio dell’incontro non è stato dei più entusiasmanti, con tanti errori da una parte e dall’altra ma a fare peggio sono stati alla fine i padroni di casa, sorprendentemente in difficoltà sia in ricezione che in attacco, nonostante il recupero di Ran Takahashi (in campo dall’inizio a differenza del connazionale Yuki Ishikawa davanti ai tantissimi giornalisti nipponici, arrivati in Brianza per l’occasione).

Milano ne ha approfittato per portarsi in vantaggio e sull’onda dell’entusiasmo si è andata a prendere con merito anche il secondo parziale, deciso dai muri (ben 5) rifilati da Agustin Loser e compagni ai ragazzi del Consorzio. Con le spalle al muro, Monza ha abbozzato una reazione ma il servizio (arma in più finora in campionato) non ne ha voluto sapere di entrare, mentre è proseguita la serata storta in ricezione e in attacco. Impossibile con certi numeri riaprire un match che Milano invece ha fatto di tutto per chiudere velocemente, senza correre rischi inutili e con Paolo Porro che ha trovato pronti tutti i suoi attaccanti. In poco più di un’ora è un quarto è andato così in archivio un Monday Night esaltante per Milano, che ha ormai dimenticato le sconfitte dovute agli infortuni di inizio stagione e ora può sognare in grande.

MINT VERO VOLLEY MONZA-ALLIANZ MILANO 0-3

(16-25, 18-25, 18-25)

Andrea Gussoni