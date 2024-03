Il pronostico. "I civitanovesi possono fare il blitz. Servirà più pazienza in attacco»

"La Lube può fare il colpaccio". Per Paolo Tofoli, ex grande alzatore membro della "generazione di fenomeni", la Lube può allungare la serie a gara5 che sarebbe in calendario mercoledì sera a Civitanova. Una settimana fa il 57enne fanese (a gennaio esonerato dal team di A3 della sua città, a conferma purtroppo che è durissima essere profeti in patria) era all’Eurosuole Forum e vorrebbe tornarci per la "bella". Perché Civitanova può farcela? "Perché lo ha già fatto l’anno scorso con Verona. Poi perché ogni partita è a sé. Vero che Monza è una signora squadra, ma Blengini ha tante carte a disposizione".

Cosa può decidere l’incontro?

"La Lube dovrà essere più paziente in attacco e sbagliare meno, comunque a questi livelli si vince per piccoli dettagli. Ad esempio in gara3 Monza si è aggiudicata un set pur attaccando peggio, però aveva fatto muri e ace nei momenti propizi. Certamente chi batterà meglio sarà avvantaggiato".

Anche perché i palleggiatori sono due assi…

"De Cecco ha mani come pochi. Però Cachopa sta giocando una super serie. Stupisce come riesca ad alzare benissimo, veloce per i centrali, spesso primo tempo distante, pure con i piedi per terra".

Monza avrà il vantaggio del maggior riposo e del fattore campo, incideranno?

"No. La Lube ha una panchina lunga e può trovarvi gente fresca. E poi occhio perché la cosa può essere ribaltata".

Cioè?

"Sarà appunto più pronta avendo giocato già due gare in una settimana con la palla che scottava".

Venendo alle altre sfide, quali le sue previsioni?

"Milano non molla mai e stasera (diretta su Rai Sport ndc) potrà spingere Piacenza a gara5. Mi sembra annunciata una finale tra Trento e la Perugia del mio amico e concittadino Lorenzetti".

Andrea Scoppa