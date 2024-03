Il rimpianto di Larizza: "Lube, è dura stare fuori"

La Lube tornerà in campo giovedì alle 20.30 per i Playoff 5° Posto contro Modena e intanto ha parlato Jacopo Larizza. Nella battaglia dei quarti di finale la Mint ha avuto la meglio perché più costante, più incisiva a muro e ricezione e più lucida nei momenti chiave dei set, però in gara5 ha anche approfittato dell’assenza del centrale. Non è così esagerato, vero che il classe 1998, unico maceratese in rosa, durante la regular season è stato impiegato col contagocce da Blengini e non è sceso in campo nei primi due incontri, poi però è risultato utilissimo in gara3 e gara4 (titolare rispettivamente nel quinto e nel quarto set). Il centrale biancorosso non si dà pace per aver mancato la sfida decisiva a causa di un infortunio last minute alla caviglia. "Mercoledì – dichiara Larizza – ero seduto ai margini del campo con le stampelle e una caviglia fuori uso per una brutta storta alla vigilia dell’incontro. È stata una sofferenza non aver potuto supportare i compagni se non con il tifo. Devo ancora smaltire l’amarezza. Ero convinto del nostro passaggio in semifinale al termine di una splendida rimonta, ma non è andata così. Onore a Monza che ha avuto un gioco più costante nella serie. Adesso ci attende un Playoff 5° Posto complicato perché incroceremo altre formazioni di valore che vogliono riscattarsi e rivali che daranno il tutto per tutto. Noi dovremo rimanere lucidi e fare del nostro meglio per arrivare fino in fondo e cercare di guadagnarci il pass per la Challenge Cup. Insieme con i miei compagni vesto la maglia di una società di eccellenza che mira sempre al massimo e dobbiamo anche rendere conto ai tifosi che hanno sempre seguito con passione, faremo del nostro meglio per non deluderli. Non so ancora quando potrò tornare in campo – conclude – Larizza – ma la mia stagione non è finita qui".

Andrea Scoppa