Il settore giovanile. L’Under 17 quarta,. Dolcini premiato come miglior libero

Quarto posto, l’epilogo sempre un po’ beffardo ai piedi del podio, per i lubini Under17 della Lube nelle finali nazionali di categoria. A Lanciano è stato trionfo per il Volley Treviso che in finale ha avuto la meglio 3-0 (25-21, 26-24, 25-12) sulla Volley Parella Torino. I baby biancorossi invece hanno disputato la finalina per il bronzo nel vicino PalaMasciangelo contro i campioni del 2023, i Diavoli Powervolley. Purtroppo gli avversari hanno battuto Civitanova 3-0 (25-23, 25-23, 25-23) togliendo ogni speranza di medaglia a un gruppo che era ritenuto quello di punta nel movimento dell’Academy Lube. Consolazione individuale il premio di miglior libero della manifestazione assegnato al biancorosso Diego Dolcini. Presenti in questi giorni alle BigMat Finali Nazionali Under 17 maschili anche i tecnici federali Monica Cresta e Luca Leoni insieme a Stefano Recine, ex direttore sportivo di Macerata e poi Perugia, ora dirigente delle nazionali giovanili maschili.