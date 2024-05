IL TRaSFERIMENTO. L’ex De Cecco alla corte di coach Giuliani Modena ufficializza l'arrivo di Luciano De Cecco, quinto acquisto in pochi giorni. Il regista argentino, ex capitano della Lube, si unisce agli emiliani dopo quattro stagioni vincenti a Civitanova. La società si muove per soddisfare le richieste del tecnico Giuliani e della piazza appassionata ma esigente.