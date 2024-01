Il turno di Superlega. L’Allianz soccombe alla capolista. Trento non dà scampo agli ospiti

Nella quinta giornata di ritorno, l’Allianz Milano torna dal match contro la capolista Itas Trentino con una netta sconfitta per 3 set a 0 e nessun punto. Il turno infrasettimanale porta, comunque, alle Final Four di Coppa Italia. I meneghini sfideranno sabato a Bologna nella seconda semifinale Perugia. In Trentino va in scena un match dall’alta componente emotiva per Kaziyski, ex della squadra ed eroe dell’ultimo scudetto vinto un anno fa, osannato dal pubblico e protagonista di una standing ovation (con la sua maglia, la numero uno, ufficialmente ritirata). La formazione campione d’Italia, dimostra, se ci fossero ancora dubbi, di essere la squadra più forte in questo momento. Rychlicki (MVP del match) e Michieletto mettono in difficoltà la difesa di Milano che non riesce nemmeno a contenere gli avversari a muro (9 dei padroni di casa, di cui 5 nel primo, contro 4). Le percentuali basse in attacco non aiutano e Trento si porta agilmente sul 2 a 0. Nonostante coach Piazza adoperi qualche cambio, i suoi, non riescono a prendere le misure alla formazione di Soli. Solo nel terzo l’Allianz tiene botta ma senza riuscire a sfruttare tutti i palloni: comunque non è sufficiente contro questa Trento che chiude il match facendo bottino pieno. "Questa sera (ieri, ndr) ci è mancata la solita cattiveria di rimanere su tutti palloni – ha detto a caldo coach Piazza -.Va dato però il riconoscimento all’avversario che ha fatto una partita straordinaria e sta facendo un campionato straordinario. Trento è stata perfetta in battuta e non ha regalato nulla in ogni azione. Durante i set abbiamo avuto alcune occasioni per rientrare e rimanere attaccati a loro, ma non le abbiamo mai sfruttate".

ITAS TRENTINO- ALLIANZ MILANO 3-0 3 – 0 (25 – 21; 25 – 19; 25 – 21)

Giuliana Lorenzo