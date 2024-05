Il volley in tv. Su Dazn le gare di Vnl della nazionale azzurra

Sempre più pallavolo su Dazn che annuncia l’ampliamento dell’offerta per questo sport. Per i prossimi cinque anni avrà anche Volleyball Nations League, Mondiali per Club e del Beach Pro Tour, il beach volley. Si comincerà con la Vnl, competizione quest’anno importante perché la nostra Nazionale non ha ottenuto il pass al torneo di Rio lo scorso ottobre e deve fare le vittorie (e i punti) che servono per avere il ranking idoneo al fine di qualificarsi alle Olimpiadi di questa estate. L’Italia comincerà la competizione itinerante proprio a Rio, il 22 maggio contro la Germania, poi il 24 avrà di fronte l’Iran, il 25 il Giappone e il 26 il Brasile. Si andrà avanti fino a fine giugno. Il ct De Giorgi ha convocato tre atleti che hanno chiuso la stagione a Civitanova: Balaso, Bottolo e il fresco ex Anzani.

an. sc.