Impresa Banca Macerata, l’A2 ora è realtà

GABBIANO

0

VOLLEY BANCA MACERATA

3

GABBIANO : Miselli 2, Catellani, Parolari 6, Novello 13, Yordanov 6, Scaltriti 2, Tauletta, Martinelli, Ferrari 8, Depalma 2, Gola. NE: Sommavilla, Zanini, Massafeli. All.: Serafini.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 5, Pahor, Fall 9, Penna 21, Sanfilippo 3, Scrollavezza 1, Gabbanelli, Zornetta 12, Gigli, Lazzaretto 4. NE: Orazi, Owusu, Ravellino. D’Amato. All.: Castellano.

Arbitri: Vecchione e Autuori.

Parziali: 24-26, 23-25, 15-25.

La Volley Banca Macerata vince il braccio di ferro e può festeggiare la promozione in A2 al termine della partita contro Mantova. I lombardi si dimostrano un osso duro nei primi due parziali in cui tentano il tutto per tutto per mettere il bastone tra le ruote ai maceratesi, che sono bravi a rimandare al mittente ogni tentativo. Dopo i primi due set molto combattuti ne segue un terzo in cui la Volley Banca Macerata detta legge. Si chiude una stagione memorabile per la società che domina il girone Blu e poi ha la meglio sui lombardi dopo la serie di tre partite promozione. Un’invasione di un giocatore del Mantova dà nel terzo set il punto decisivo, quello che permette al Volley Banca Macerata di staccare il pass per l’A2, e inizia la festa dei giocatori e dirigenti assieme al centinaio di tifosi al seguito della squadra. "Siamo partiti con calma – dice il palleggiatore Sebastiano Marsili – a differenza di gara 1 e abbiamo fatto valere la rimonta del Banca Macerata Forum del 14 aprile. Penso sia stata la migliore prestazione di tutto l’anno". Lo schiacciatore Lucho Zornetta aggiunge: "Abbiamo dimostrato come si giocano le finali. Abbiamo studiato tanto, lavorato sodo per arrivare a questo momento, ce lo meritavamo. Tutti i compagni sono stati bravissimi, hanno fatto uno sforzo incredibile e ora siamo in A2". Ecco cosa ha pensato Italo Vullo, dg della Volley Banca Macerata, quando è finito a terra il pallone della vittoria: "È stato il coronamento di un’annata bellissima. Ci siamo meritati il successo in un anno in cui abbiamo lavorato sodo, una stagione di grande soddisfazione". Non è stata una partita semplice, ma coach Castellano ha individuato le mosse giuste. "L’approccio del primo set – spiega Vullo – è stato tatticamente perfetto". Il dg individua la chiave di volta. "Il primo set, vincerlo ha trasmesso a noi più certezze". Una serata indimenticabile per il presidente Gianluca Tittarelli. "Una finale bellissima. Non mi aspettavo di vincere 3-0, il nostro approccio è stato impeccabile. Bravo Penna che ha sostituito egregiamente l’opposto Casaro, un protagonista della stagione che non è potuto scendere in campo". E adesso ci saranno i festeggiamenti. "Così, su due piedi – conclude Tittarelli – non saprei cosa dire, ma qualcosa faremo di certo".