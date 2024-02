In palio la semifinale di Champions. La Lube ha vinto l’andata ad Ankara. Blengini: "Stasera guai a fare calcoli»

Lube, deve essere la volta buona. Alle 20.30 i riflettori dell’Eurosuole Forum si riaccendono per una gara attesa e importante, quella della rivincita. È il mercoledì del ritorno dei quarti di Champions, i biancorossi ricevono l’Halkbank Ankara nel match che metterà in palio il passaggio alla semifinale della massima competizione continentale. Ci sarà la diretta su Dazn, ma la speranza è che il palazzetto possa essere finalmente pieno anche per un incontro europeo (finora mai avvenuto), sarebbe un bel colpo d’occhio e soprattutto un notevole aiuto. Di nuovo i turchi dunque come avvenuto un anno fa, quando l’Halkbank ebbe la meglio grazie al Golden Set, già fatale alla Lube anche nel 2021 (Zaksa).... Sbagliando si impara e stavolta, a differenza di tutte le ultime tre edizioni di Champions terminate proprio nei quarti, Civitanova non ha perso la gara di andata, anzi ha saputo violare la capitale turca con un blitz 1-3 di grande autorevolezza. Forse la miglior prestazione della stagione, con De Cecco paradisiaco. Un successo da 3 punti che ha cambiato le carte in tavola, perché ha fatto divenire la Lube favorita per la qualificazione, ai padroni di casa oggi basterà una vittoria con qualsiasi risultato, ma pure una sconfitta al tie-break li farebbe festeggiare. Un passo falso in tre o in quattro set porterebbe invece le squadre al Golden Set (spareggio a 15 punti) come avvenuto nel 2023.

Ovviamente servirà una Lube ben migliore di quella vista domenica contro Piacenza specie in attacco e ricezione, Blengini dovrebbe andare con Yant e Nikolov in sestetto dato che non ci sono paletti e inoltre i due hanno fatto benissimo ad Ankara la settimana scorsa. Il coach alza il livello di guardia: "Non bisogna ragionare sulle due sfide, dobbiamo pensare alla partita singola senza calcoli o gestione, non è una prosecuzione. Ankara ha tanti campioni e tanta qualità, non c’è solo un fondamentale in cui i rivali possono far la differenza. Dovremo avere tanta tanta attenzione". Se la Lube è formazione dall’attacco equilibrato, un po’ per scelta e un po’ perché manca l’uomo che butta giù i palloni più delicati, l’Halkbank invece è imperniata su due grandi stelle come Ngapeth (ex Modena) e soprattutto Abdel Aziz, capocannoniere della SuperLega 2020-2021. L’opposto è il pericolo maggiore, quello che può spaccare un set, soprattutto se ingrana al servizio. All’andata lo ha fatto poco e comunque Ankara è stata troppo brutta, con Ma’a in affanno in regia, zero supporto nel mezzo e il baby Lagumdzija evanescente. Stasera crediamo sarà molto più precisa e continua.

Andrea Scoppa