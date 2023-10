In trasferta a ROMA. La Busto di Velasco muove la classifica

La Uyba torna da Roma con il primo punticino della stagione. La formazione allenata da Velasco è sprofondata all’inferno, perdendo i primi due set, prima di riportarsi in linea di galleggiamento, riacciuffando le rivali sul 2-2, e perdere in volata il tie break. Nei primi due set non c’è stata storia, con Roma sempre avanti nel punteggio e capace di chiudere 25-20. Nel secondo set, dopo una parte iniziale favorevole alle capitoline (12-8), la Uyba, complice anche l’entrata di Boldini in regia, cambia marcia ma il finale è di Roma (25-21). Nel 3° parziale, invece, sale in cattedra a fine set la giovane Bracchi che mette la palla a terra con continuità firmando il 25-20. E nel 4° parziale, equilibrato, Dominika Giuliani e Giuditta Lualdi segnano i punti del 25-23 che rimanda tutto al tie break. Equilibrio fino al 6 pari, poi Roma si porta sul 14-10 e, dopo il ritorno della Uyba (14-13), chiude sul 15-13. Il Bisonte Firenze, supera invece 3-0 Bergamo.

ROMA-BUSTO 3-2 (25-20, 25-21, 20-25, 23-25, 15-13). Fulvio D’Eri