Iniziano i playoff per lo scudetto. Balaso: "È una Lube che può stupire. Contro Monza c’è da battere bene»

Contro la Rana una Lube principesca. Rifacendoci alle fiabe, la Lube ha chiuso alla grande la regular season 2023-2024. L’ultimo turno era pieno di insidie contro Verona in formissima e Civitanova correva il rischio di perdere più di una posizione, invece ha sfoderato una prestazione da applausi, battuto 0-3 i gialloblù e si è tenuto stretto il 4° posto. Lo spauracchio del settimo posto è diventato realtà per la squadra di Stoytchev che ora dovrà vedersela con la corazzata Perugia. Blengini l’ha vinta con una novità di formazione, inserendo Yant in sestetto e giocando con i centrali italiani. Inoltre ha funzionato benissimo la ricezione al punto che il servizio veronese è stato preciso (solo 10 errori) ma non nocivo, addirittura zero ace! Come l’anno scorso la Lube ha finito la fase regolare al quarto posto e nei quarti playoff la rivale sarà Monza quinta un punto in meno. Si comincia subito, perchè gara1 si gioca domani sera, appuntamento all’Eurosuole Forum alle 20.30. Dovremmo scrivere all’attacco, ma come avviene ad esempio nel basket, l’attacco fa divertire ma poi a far vincere ci pensa la difesa e allora lanciamo la corsa playoff parlando con il magico libero Fabio Balaso.

Per qualcuno Monza è la vostra bestia nera ricordando l’eliminazione in Coppa Italia e 4 ko negli ultimi 5 incroci. Era meglio sfidare altre?

"Chi beccavi, beccavi, se si guardano i numeri potremmo definirla bestia nera ma i playoff sono una cosa a parte".

Per l’operazione rivincita (Coppa Italia) utile avere il vantaggio del fattore campo.

"Sì sono d’accordo, anche perché daranno battaglia e chissà che la serie non finisca a gara5".

Visti i precedenti, soffrendo il servizio di Maar, il destino della Lube dipenderà dalla qualità in ricezione?

"Senz’altro, difesa e ricezione e sarà importante anche toccare palloni a muro. Battendo bene inoltre metteremmo in difficoltà Cachopa che è alzatore veloce e fantasioso".

La Lube può ripetere playoff entusiasmanti e stupire i tifosi come l’anno scorso?

"Sì, magari speriamo di non complicarci la vita come un anno fa (0-2 con Verona)".

Questa Lube è capace di tutto come si è visto domenica...

"Abbiamo giocato una bella gara, eravamo in giornata-sì a differenza della settimana prima con Piacenza. Verona forse non ha espresso tutto il suo potenziale".

Merito vostro che avete ricevuto bene. Con più esperienza e l’ex re dei bomber Lagumdzija, potevate fare meglio del quarto posto?

"Se avessimo vinto con Piacenza saremmo stati terzi. Forse potevamo fare meglio in alcune partite, ma non ci sentiamo inferiori a Piacenza".

Andrea Scoppa