Italchimici Foligno, rimontato il Grosseto

ITALCHIMICI INTERSISTEMI FOLIGNO

3

SOL CAFFÈ GROSSETO

1

(19-25, 25-17, 25-16, 25-12) FOLIGNO: Scialò 21, Merli 13, Bucciarelli 13, Dipasquale 12, Carbone 10, Basco 3, Schippa (L1), Maracchia. N.E. – Guerrini, Morosi, Faba, Restani, Beddini, Buttarini (L2).

All. Riccardo Provvedi.

GROSSETO: Pellegrino 14, Alessandrini 14, Galabinov 10, Ielasi 8, De Matteis 1, Grassi, Sposato (L1), Rossi 2, Barbini, Benedettelli. N.E. – Lazzeretti, Caldelli, Rescio, Gigi (L2). All. Fabrizio Rolando.

Arbitri: Sara Campanella ed Elisa Gasperotti.

FOLIGNO – Prezioso e inatteso successo per la Italchimici Intersistemi Foligno che bette un colpo in serie B maschile.

La formazione biancoceleste, sotto uno a zero, ha reagito e sconfitto la Sol Caffè Grosseto. Ottimo prova dell’opposto Scialò, ma a contribuire in maniera fattiva alla vittoria è stata la battuta che ha creato notevoli problemi ai toscani, mettendo a segno ben dieci ace, il fondamentale ha mandato in affanno l’attacco altrui che non è riuscito ad incidere.