"Italchimici Intersistemi Foligno e Lucky Wind Trevi in trasferta: pronostico aperto"

PERUGIA – In serie B maschile è in cerca di continuità e gioca in trasferta la Italchimici Intersistemi Foligno che se ne va oggi a visitare la Sol Caffè Grosseto. I maremmani hanno voglia di continuare a muovere la classifica, gli ospiti bramano per recuperare il terreno dalle formazioni migliori. Gara dal pronostico aperto dove oltre la tecnica, l’unità di squadra potrebbe fare la differenza. Tra i falchetti la fiducia è riposta sul centrale Lorenzo Merli, due degli elementi più esperti ed attesi. Un successo potrebbe dare ai biancocelesti una maggior consapevolezza nei propri mezzi. Procede con alterne soddisfazioni la rappresentante umbra nella B1 femminile che è giunta al quinto appuntamento dell’anno. La Lucky Wind Trevi è di scena oggi in trasferta con la temibile Volleyrò Casal de’ Pazzi; quello laziale è come sempre un collettivo molto giovane, le capitoline possono contare sulla straordinaria potenza della schiacciatrice Amelie Vighetto, per provare ad arginarla le biancoazzurre contrappongono la libero Gaia Natalizia.