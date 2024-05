Italia batte Turchia 3-1 ad Antalya: impresa olimpica di Velasco e convinzioni personali

Una grande impresa, per il pass olimpico e per le convinzioni personali: l’Italia di Velasco batte la Turchia di Santarelli per 3-1 (25-27, 25-21, 25-21 , 25-19) ad Antalya, davanti a un pubblico scatenato. La squadra di Santarelli era al completo, le azzurre sono ancora in attesa delle ’big’ ma ieri hanno avuto una grandissima Antropova (24 punti) contro la Vargas (33), e hanno avuto tantissimo da Cambi, da Degradi e dalla rivelazione Akrari.