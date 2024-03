"Italia co-organizzatrice dei Campionati Europei di Pallavolo 2026: confermate le finali nel nostro Paese"

I Campionati Europei maschili di pallavolo del 2026 si terranno anche in Italia. Il nostro Paese sarà co-organizzatore insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania e, come nell’edizione del 2023, le finali si disputeranno proprio da noi. Tra i motivi dell’assegnazione c’è, come riferisce la Fipav, "il grande successo, senza precedenti, dei Campionati europei 2023, il cui impatto economico e sociale è stato stimato in circa 234 milioni di euro".

Da quando è stata istituita la Cev, nel 1973, sono state disputate in Italia le edizioni del 2005, 2015 e dello scorso anno con partite disputate a Bologna, Perugia, Ancona, Bari e Roma.