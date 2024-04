ITALIA VERSO LA VNL. Le scelte di Velasco. Mancano solo le big

Prenderà il via lunedì la stagione della nazionale femminile di pallavolo che lavorerà al Centro Pavesi di Milano fino a venerdì 12. Il ct Julio Velasco ha convocato sedici atlete che hanno concluso l’attività di club. Poi si aggiungeranno altre giocatrici che termineranno gli impegni con le rispettive squadre per preparare al meglio la Volleyball Nations League e per ottenere la qualificazione ai Giochi di Parigi. Le azzurre faranno il loro esordio nella VNL ad Antalya (Turchia) dal 14 al 18 maggio. Le convocate: Cambi, Akrari, Moro; Bracchi, Piva, Sartori; Degradi, Giovannini, Mingardi; Gennari, Nervini; Graziani, Mazzaro; Nwakalor; Omoruyi e Spirito.