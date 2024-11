La Bartoccini va a caccia della prima vittoria. Corona d’alloro per la neo-dottoressa Sirressi

Anticipo di campionato in serie A1 femminile e massima concentrazione per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che torna in trasferta stasera (ore 20,30). Appuntamento arduo contro una rivale dagli obiettivi più elevati e dalla classifica molto più nobile. Ad ospitare le magliette nere sarà la Igor Gorgonzola Novara che sino ad ora ha perso una sola volta, il derby d’esordio con Chieri, in seguito hanno inanellato cinque vittorie consecutive. Viaggiano col vento in poppa le settentrionali del tecnico Lorenzo Bernardi che punta a competere sempre per il massimo trofeo. Di certo Le frecce all’arco non mancano alla sua squadra che presenta le novità costituite dalla schiacciatrice giapponese Mayu Ishikawa e dall’opposta statunitense Taylor Mims. Le ospiti allenate da Andrea Giovi provengono da sole sconfitte ma si annunciano intenzionate a vendere cara la pelle. I punti su cui dovrà fare perno il collettivo perugino sono la palleggiatrice Maria Irene Ricci e la libero Immacolata Sirressi, responsabili di prima e seconda linea. Alla vigilia dell’appuntamento parla la schiacciatrice Gaia Traballi che è decisa a tornare in campo: "Sarà una trasferta difficile perché Novara, tra le big, è quella che ha avuto un percorso più lineare. Stanno crescendo come gruppo e sarà una partita tosta. Dopo Novara avremo affrontato quasi tutte le formazioni di alta classifica, ma non è nemmeno giusto dire che potremo fare punti solo con certe squadre e non con altre. Il nostro atteggiamento deve essere sempre positivo. Nelle ultime partite, e mi riferisco soprattutto a quelle con Chieri e Milano, si sono visti dei passi in avanti sul piano dell’approccio e del gioco. Ripetere certe prestazioni, magari facendo anche meglio, ci porterà senza dubbio a fare dei punti per muovere la classifica". Dieci i precedenti tra le antagoniste, tutti in favore della compagine novarese che ha sempre trionfato. La partita sarà visibile dalle ore 20,35 su Rai Sport.

Intanto giovedì il libero Imma Sirressi ha acquisito un nuovo “grado”. Oltre ad essere capitano delle Black Angels, Imma è ora anche Dottoressa. La numero 5 si è infatti laureata in Management dello Sport e delle Attività Motorie.

Arbitri: Alessandro Cerra (CZ) e Marta Mesiano (CZ).

Novara: Bosio - Mims, Aleksic - Squarcini, Ishikawa - Alsmeier, De Nardi (L).

Perugia: Ricci - Nemeth, Cekulaev - Bartolini, Ungureanu - Gardini, Sirressi (L).