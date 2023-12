La caduta dei giganti. Grottazzolina: primo stop

santa croce

3

grottazzolina

2

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 1, Allik 20, Mati 13, Lawrence 18, Colli 18, Cargioli 12, Gabbriellini (L), Brucini 0, Gatto 0, Giannini 0, Loreti (L). N.E. Parodi, Russo, Petratti. All. Bulleri

Yuasa Battery Grottazzolina: Lusetti 2, Fedrizzi 19, Canella 12, Nielsen 25, Cattaneo 7, Mattei 8, Romiti R. (L), Vecchi 0, Mitkov 1, Marchisio (L). N.E. Ferraguti, Cubito, Romiti A., Marchiani. All. Ortenzi

Arbitri: Cruccolini, Grossi

Note – Parziali: 27-29, 26-24, 18-25, 25-14, 15-12, Durata set: 35′, 33′, 25′, 22′, 18′; tot: 133′

Dopo 11 successi consecutivi arriva la prima sconfitta stagionale per la Yuasa Battery Grottazzolina, battuta al tie break sul campo della Kemas Lamipel Santa Croce. La squadra di coach Ortenzi torna a casa con un punto, ma anche con l’amaro in bocca di non aver sfruttato a dovere il vantaggio sul 2-1.

In avvio è Fedrizzi a guidare la Yuasa che mette la testa avanti sul +6. Grottazzolina appare in controllo del gioco e tocca anche il 10-16, ma nel finale subisce la rimonta della Kemas con Allik. I padroni di casa sfruttano il turno al servizio di Colli, trovando il 24 pari con il muro di Mati su Cattaneo. Si va ai vantaggi, dove i grottesi ritrovano fiducia: Canella si supera in difesa, lasciando poi all’ace di Fedrizzi il 26-28 che vale lo 0-1. Nel secondo set Santa Croce insegue ancora la compagine di Ortenzi, spinta avanti dalle giocate di Nielsen (10-13). E’ il solito Allik a suonare la carica per i suoi, con Fedrizzi che replica con l’ennesimo servizio vincente. Grottazzolina è sul 19-23, ma si ferma di botto: Nielsen sbaglia e favorisce il pareggio della Kemas, che poi mette la freccia e con Allik ribalta clamorosamente il parziale (26-24).

Grottazzolina reagisce d’orgoglio nel terzo set: un parziale senza storia, con i grottesi avanti dall’inizio alla fine. Nel quarto set Santa Croce si dimostra formazione mai doma, infiammando il palazzetto con le giocate di Allik e Lawrence. Nel tiebreak l’inerzia è tutta nelle mani di Santa Croce: a fare la differenza è un doppio mani out che fa pendere definitivamente la bilancia verso la Kemas.