SuperLega. Vero Volley a Modena: "Sfida molto delicata»

È una Mint Vero Volley Monza bisognosa di punti quella che scenderà in campo stasera alle ore 19 in casa della Valsa Group Modena. Le tre sconfitte di fila rimediate con Piacenza, Civitanova e Milano hanno peggiorato la classifica di una squadra che sapeva che sarebbe stata dura riconfermarsi dopo la scorsa esaltante stagione ma che, per colpa soprattutto dell’incredibile serie di infortuni, si trova a quota due, in virtù del successo al tie-break ottenuto in casa della nella neopromossa Grottazzolina. Da domenica scorsa la squadra del Consorzio può almeno contare sull’ultimo arrivato (fuori tempo massimo e per questo rimasto a guardare nelle prime tre giornate) Ivan Zaytsev, dimostratosi se non altro in buone condizioni e utile soprattutto in ricezione. Osmany Juantorena non è invece ancora pronto, al di là degli scampoli in seconda linea disputati nel derby, e lo stesso vale per Averill. Dall’altra parte del campo, però, stavolta ci sarà una formazione che a sua volta non è certo partita a razzo e si trova appena un punto sopra a Thomas Beretta e soci. Per questo, sognare il colpaccio al PalaPanini non è impossibile, anche se coach Eccheli tiene i piedi per terra.

"È una partita molto delicata, vista la nostra attuale situazione, ma tutti noi stiamo lavorando con grande impegno per risollevarci. Sappiamo che i risultati non arriveranno immediatamente – le sue parole – ma siamo anche consapevoli che, nonostante le tre sconfitte, ci sono stati molti aspetti positivi da cui ripartire. Sarà necessario tanto lavoro, ma siamo fiduciosi per l’inserimento graduale dei giocatori che non sono stati disponibili in questa prima parte della stagione. Andremo a Modena con l’obiettivo di giocarci al meglio le nostre carte". Coach Alberto Giuliani dovrebbe schierare titolari nella sua Valsa Group Modena anche tre ex brianzoli: parliamo dello schiacciatore Davyskiba (a Monza nel 2020/21 – 2021/22 – 2022/23), dell’opposto Buchegger (2018/19 – 2019/20) e del libero Federici, che ha militato a Monza per quattro stagioni, dal 2019/20 al 2022/23. Andrea Gussoni