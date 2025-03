Bartoccini, la favola continua: "Ora godiamoci questi play-off"

Attenzione puntata sulla sfida di ritorno dei play-off di challenge cup in casa della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Domenica prossima a Pian di Massiano sarà ospite Cuneo e le magliette nere potranno avere il supporto dei propri tifosi. Nei quadri dirigenziali della società sportiva sta guadagnando spazi lo sponsor Francesco Covarelli che racconta la sua esperienza: "Sono entrato in punta dei piedi perché non conoscevo l’ambiente, in questi primi mesi ho sempre osservato da dietro le quinte seppur con occhi molto interessati. Adesso cerco di dare il mio contributo per quanto riguarda l’organizzazione del club. Sotto il profilo tecnico mi fido ciecamente delle figure già presenti. In futuro vogliamo vivere stagioni più tranquille. La salvezza deve essere un qualcosa di minore rispetto ad un obiettivo stagionale, magari puntando ad avvicinarsi alla zona play-off. Questo passa anche nel riuscire a muoversi con anticipo a dicembre, dettando da subito le condizioni per l’anno successivo. Intanto stiamo lavorando anche con altri sponsor per aumentare il budget e consentire al club, e di conseguenza alla squadra, di acquisire quegli elementi che ci possano garantire di consolidarci nella massima categoria. Perugia merita di mantenere una squadra in serie A1 femminile.

Quale invece l’analisi sulla regular season che si è conclusa poco più di una settimana fa?

"Sono contento della salvezza, anche se guardando come si è espressa la squadra nelle ultime partite c’è un po’ di rammarico. Potevamo esprimere qualche valore in più sotto l’aspetto della classifica, ma bisogna tenere conto anche dell’infortunio dal quale era reduce Ungureanu e dei problemi fisici di Traballi. Ad ogni modo va bene così, è stato un anno che ci è servito per ripartire dopo la promozione e per fare esperienza in vista del futuro".

E adesso i play-off challenge per un posto nella terza competizione europea che ha visto trionfare la Smi Roma Volley nella serata di martedì: "Ritengo possano essere un’ottima occasione per mantenere alto il livello di immagine della società. L’Europa è un bel sogno, ma rimaniamo coi piedi per terra. Speriamo di andare avanti il più possibile, poi vedremo cosa dirà il campo. Sicuramente c’è del piacere nel veder giocare le ragazze in questo momento perché si vede che rispetto a qualche settimana fa hanno trovato una certa serenità nel gioco e un amalgama che permette di pensare a qualcosa di diverso rispetto a prima".