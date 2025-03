Volley serie A2 maschile. Raffa guarda avanti: "Virtus, un ultimo sforzo per la Coppa Italia»

Ci si aspettava forse una Smartsystem Essence Hotels un po’ più combattiva in quel di Siena, ma i fanesi si sono trovati di fronte un avversario più affamato e in grande crescita, che non si è concesso pause spingendo sempre dall’inizio alla fine: "Non bene purtroppo – afferma Mattia Raffa – concentriamoci però ora sull’ultima gara casalinga e cerchiamo di chiudere al meglio la stagione".

L’Emma Villas Siena sarà sicuramente una grande protagonista nei playoff e contro Fano ha veramente concesso poco: "Abbiamo provato a fare qualcosa nel secondo set – continua il libero virtussino – cercando di stare il più attaccato possibile all’avversario ma loro sono stati molto costanti e non hanno mai abbassato la guardia. Pensiamo ora a Prata, una gara che potrebbe essere di buon viatico verso la Coppa". Pietro Merlo ancora sugli scudi, assieme ad Acuti il migliore in attacco dei suoi: "Ci sta allentare la pressione dopo aver conquistato l’obiettivo principale della stagione – afferma il giocatore veneto – ora però dobbiamo lavorare bene in settimana per arrivare pronti domenica in casa contro Prata. Un match che potrebbe servirci per la Coppa. Vogliamo giocare una partita diversa, soprattutto perché l’ultima della stagione regolare davanti al nostro fantastico pubblico".

Poi ad aprile via alla Coppa Italia e adesso bisogna vincere per avere la posizione migliore: "L’ultima giornata – conclude lo schiacciatore virtussino – sarà decisiva per quanto riguarda gli accoppiamenti. Il nostro obiettivo rimane quello di dare del filo da torcere a qualsiasi avversario che affronteremo".

b. t.