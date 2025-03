Volley. La Sir Perugia detta legge in Champions: "E da adesso ogni partita è una finale»

In archivio la prima partita dei quarti di finale di champions league con la Sir Sicoma Monini Perugia che ha vinto, non senza soffrire, sul campo di una Monza tornata su buoni livelli. I block-devils ora dovranno ripetersi tra le mura amiche giovedì prossimo per accedere alle final four della massima competizione europea, ma potrebbe essere sufficiente anche conquistare due set per passare il turno. Servirà un’altra buona prestazione visto che i brianzoli hanno ritrovato la loro verve dopo aver raggiunto la salvezza nel campionato italiano. Alla competizione continentale si penserà la prossima settimana perché domenica ci sarà da sfidare Modena per gara-due dei quarti di finale scudetto.

Telegrafico il commento dello schiacciatore polacco Kamil Semeniuk premiato miglior giocatore in campo: "La cosa più importante è che abbiamo vinto e siamo tornati a Perugia con una vittoria nel nostro carniere. La prossima partita, dobbiamo giocare con l’approccio giusto, pensando a come vincere". Grande protagonista anche il centrale argentino Agustin Loser che ha aggiunto: "Siamo molto contenti, siamo stati in grado di vincere tre a uno, ed è molto importante perché in questi quarti di finale di champions league ogni set può contare molto. Ora ogni partita è una finale. Secondo me non abbiamo iniziato benissimo nel primo set in attacco, in seguito ci siamo ripresi e per questo faccio i complimenti ai miei compagni. Dopo tutta la pressione sopportata negli ultimi due mesi per conquistare la salvezza, Monza ha giocato molto più leggera e in attacco, disputando una buona prestazione anche in battuta ed in difesa. Adesso dobbiamo andare a Modena, c’è un’altra finale per il campionato".

Tra i migliori in campo lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa entrato dalla panchina: "Sono entrato nel secondo set ed ho giocato abbastanza bene, anche la squadra è cambiata un po’, quindi sono contentissimo. Ora pensiamo alla prossima gara, ci dobbiamo concentrare ogni set, ogni palla, su quello che sappiamo fare. È stata una partita bella. Le difficoltà le abbiamo avute nella fase cambio-palla, anche il nostro attacco a volte è stato murato, potevamo fare meglio la copertura, dobbiamo crescere in questi aspetti. Anche la nostra battuta è incappata in qualche errore di troppo, se non va la battuta soffriamo un po’ troppo, dobbiamo lavorare ancora di più".

A.A.