Bartoccini, la carica di Cekulaev: "Domenica non faremo calcoli"

Sono giorni di preparazione intensa quelli che precedono la gara di ritorno dei play-off di challenge cup in casa della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Dopo aver ipotecato il passaggio al turno successivo, domenica 16 marzo le magliette nere proveranno a chiudere i conti con un altro successo contro Cuneo. La vittoria esterna di sabato scorso ha denotato la grande condizione della squadra che è arrivata a fine stagione ad avere una buona condizione atletica ed una intesa ottimale. Giocare davanti ai propri tifosi fornirà alla squadra umbra una ulteriore spinta per poter ottenere il secondo successo della post-season. Nessuna vuole abbassare l’attenzione, anche se a Pian di Massiano basterà vincere due set per qualificarsi alla seconda fase di questo minitorneo che mete in palio un posto nelle competizioni continentali. Le quotazioni delle atlete umbre sono alte quando mancano tre giorni alla sfida e la centrale tedesca Anastasia Cekulaev parla del momento: "Ci stiamo preparando con grande scrupolo, scenderemo in campo per vincere e regalare ai nostri tifosi una nuova gioia per ringraziarli di essere sempre al nostro fianco. Il loro supporto è sempre un grande aiuto per noi". Facciamo un piccolo passo indietro. Nel match d’andata a Cuneo, le perugine hanno sfoderato una delle migliori prestazioni dell’annata agonistica in un campo difficile. In pochi si aspettavano una vittoria per tre a zero. "Siamo andate in trasferta in terra piemontese per dare veramente il massimo. Per questo, ci siamo preparate e allenate molto bene nelle ultime settimane, sia atleticamente che come squadra. E il risultato ci ha premiato".

Nelle statistiche della prima sfida sono balzati all’occhio le dodici murate inflitte alle avversarie in soli tre set. "Non è male la prestazione avuto nel fondamentale del muro. C’è sempre la possibilità di migliorare quindi penso che continueremo a impegnarci". Giocare senza la pressione della salvezza aiuta ad esprimere una pallavolo ancora migliore. "A mio parere non dovremmo mai sentirci troppo sotto pressione perché, alla fine, è solo uno sport e dovremmo divertirci nel praticarlo. Ma è logico che questo è un discorso anche soggettivo di ogni singola giocatrice". La formula del play-off prevede che la formazione che vincerà questo doppio confronto andrà a sfidare la miglior classificata tra le squadre che saranno eliminate dai play-off scudetto, con tutta probabilità Chieri. Anche in questa seconda fase ci sarà una partita in casa il 22 o il 23 marzo, ed una partita in trasferta il 29 o 30 marzo co eventuale golden set.

Alberto Aglietti