Sir Perugia, gara da brividi. Scontro diretto con Trento

I riflettori della quinta giornata di andata nel campionato di superlega maschile sono puntati sulla grande sfida di oggi pomeriggio. La classifica si è allungata e le gerarchie hanno preso forma ma tra le compagini ancora imbattute rimane da stabilire chi sia la più in forma del momento, la Sir Susa Vim Perugia è ad una lunghezza dalla vetta e medita il sorpasso su una delle rivali più acerrime. I bianconeri sono impegnati in trasferta e alle ore 18 in diretta televisiva su Rai Sport, nonché sulle piattaforme a pagamento Vbtv e Dazn, si misura con la Itas Trentino che è ancora a punteggio pieno. A ricevere gli atleti sul taraflex è un palasport gremito in ogni ordine di posto, come d’altra parte si conviene per la battaglia tra i campioni continentali ed i campioni del mondo e d’Italia (quattromila i biglietti venduti). I padroni di casa sono al secondo appuntamento interno consecutivo, il tecnico Fabio Soli ha visto confermare la solidità di gioco e la tenuta mentale dei suoi. Tra le fila dei dolomitici a sospingere la manovra saranno il palleggiatore Riccardo Sbertoli ed il libero Gabriele Laurenzano che paiono i più desiderosi di mostrare il loro valore. Dalla parte ospite l’allenatore Angelo Lorenzetti è cosciente del grande impegno che lo attende e cerca di far rendere al meglio gli uomini a disposizione. A voler mostrare il proprio valore tra gli umbri è il centrale argentino Agustin Loser (nella foto) e lo schiacciatore Yuki Ishikawa, vale a dire i volti nuovi della squadra. Sarà questa il cinquantaseiesimo scontro diretto tra le antagoniste, i perugini conducono nei precedenti avendo ottenuto trentuno vittorie e perso ventiquattro volte. Tanti gli ex di turno, Resende Gualberto e Rychlicki da un lato, Candellaro, Colaci, Giannelli e Solé dall’altro, senza dimenticare coach Lorenzetti. Arbitri: Armando Simbari (BR) e Mauro Carlo Goitre (TO).

Trento: Sbertoli – Garcia Fernandez, Kozamernik – Resende Gualberto, Lavia - Michieletto, Laurenzano (L).

Perugia: Zoppellari – Ben Tara, Russo – Loser, Semeniuk – Plotnytskyi, Colaci (L).