La Cbf Balducci domani a Mondovì: "Guai a sottovalutare le avversarie"

Domani la Cbf Balducci sarà in campo a Mondovì per l’anticipo della seconda giornata di ritorno dell’A2 di volley femminile. Si giocherà alle 20 sul campo del fanalino di coda del Girone A. Le maceratesi, terze in classifica, arrivano all’appuntamento dopo la vittoria sul Casalmaggiore e devono mantenere il passo con le formazioni di vertice.

Clara Decortes, opposta della Cbf Balducci, affronterà la squadra con cui ha giocato per due stagioni. "Tornare in campo a Mondovì – dice la giocatrice – sarà sicuramente particolare ed emozionante, sarà piacevole rivedere tante persone con cui ho convissuto per due stagioni consecutive". Decortes parla della gara. "Dall’altra parte troveremo una squadra composta da giovani, con buone individualità, ma che nella prima fase della stagione ha incontrato un po’ di difficoltà. Questo non significa che sarà una partita semplice, anzi noi dovremo pensare ad esprimere il nostro gioco e continuare a mostrare i progressi, lasciare spazio alle avversarie in questo campionato è sempre pericoloso, qualsiasi formazione ci sia di fronte. Andiamo in Piemonte con la determinazione giusta per provare a tornare con una vittoria, importante anche per il morale in chiave Coppa Italia".