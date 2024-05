La clamorosa indiscrezione. Intanto gli Irriducibili Gialloblù potrebbero sciogliersi. Il tifo organizzato al PalaPanini rischia di scomparire

Chi, tra i tifosi, attendeva una riduzione dei prezzi, è rimasto deluso almeno in questa prima fase. Dopo l’abbassamento dell’anno passato la società ha deciso di mantenere sostanzialmente invariate le cifre per il 2024/2025, con alcune agevolazioni in più. Una delusione palpabile soprattutto nei gruppi organizzati. Per quanto riguarda gli Irriducibili Gialloblù, che fino ad aprile si occupavano di curva e trasferte, pare addirittura che possa esserci un clamoroso scioglimento. Intanto Stella Donini (nella foto, al centro, con la Supercoppa), ormai ex presidente degli Irriducibili, ha scritto così su Facebook: "Ora che ne sono uscita posso, per una volta, parlare solo per me stessa e affrontare l’argomento ’campagna abbonamenti’. Prima cosa: le tempistiche. Lanciare una campagna abbonamenti un mese e mezzo prima di sapere quale sarà il calendario della stagione pallavolistica ha un po’ dell’assurdo, sapere quante partite infrasettimanali ci saranno può fare pendere la bilancia tra abbonarsi o no. Seconda cosa: non ritoccare nemmeno di 1€ (al ribasso) gli abbonamenti, dimostra che non ci si è resi conto dello scontento del pubblico Io dopo 30 anni di abbonamenti, ammetto che sto pensando se rifarlo o no".

Sarà così? Modena Volley non avrà più un tifo organizzato come è di fatto sempre stato dalla creazione di Febbre Gialla Supporters negli anni Novanta? A oggi non è impossibile che De Cecco e compagni si ritrovino senza una curva organizzata a fine settembre, a inizio campionato, a meno che non sia la stessa società a porre rimedio o a far fronte a un’eventuale mancanza. A Perugia, ad esempio, i Sirmaniaci hanno rapporti strettissimi con la presidenza, anche in termini di condivisione dei costi.

a.t.