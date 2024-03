LA coppa. L’ultimo atto non più in Turchia?

Per il momento è solo un’ipotesi, ma quella lanciata dal sito Volleyball rischia di diventare qualcosa di più concreto. La testata specializzata nella pallavolo riporta la possibilità che le Superfinals, le finali di Champions League uomini e donne, potrebbero non giocarsi più in Turchia. Lo scorso 19 febbraio la federazione ottomana aveva comunicato che le avrebbe ospitate il 5 maggio, ma da allora non è uscito alcun annuncio ufficiale. Non si conosce la città (Istanbul o Ankara) né è scattata una forma di prevendita dei tagliandi. Strano. Il fatto è che all’epoca la Turchia era molto rappresentata in Coppa Campioni, sia al femminile che al maschile, mentre dopo l’eliminazione dello Ziraat mercoledì in semifinale, non avrà alcun team all’ultimo atto del massimo torneo continentale. Saranno SuperFinals molto tricolori invece perchè con tre italiane più i polacchi dello Jastrzebski Wegiel che sono vice campioni d’Europa in carica.

