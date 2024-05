La Its Sir Umbria Academy. Assisi conquista la serie B

TS SIR ACADEMY S. Maria a.

1

ITS SIR ASSISI

3

(19-25, 23-25, 25-19, 26-28) SANTA MARIA DEGLI ANGELI: Dionigi, Meattelli, Minchev, Fossa, Severini, Tesone, Vagnetti (L), Fiori, Grbic, Cannilla, Conversani. All. Carmine Fontana.

ASSISI: Urbani, Rus, Canenti, Sensi, Giordani, Bregliozzi, Bulletta (L1), Ancora, Muzhani, Cosucci, Sirci, Palazzetti, Alesiani, Modugno, Brozzi (L2). All. Andrea Moscioni.

Arbitri: Fabio Moretti e Rosa Gessone.

SANTA MARIA DEGLI ANGELI – Davanti ad un grande pubblico si è concluso il campionato di serie C maschile. È stata la Its Sir Umbria Academy Assisi (nella foto) ad imporsi anche in gara-due della finale dei play-off conquistando la promozione. È uscita ancora sconfitta la formazione sorella della Its Sir Umbria Academy Santa Maria degli Angeli. Per la società dei block-devils una grande festa in generale con la consapevolezza di aver lavorato bene. Assisi parte forte con Urbani protagonista (7-11). Dall’altra parte della rete è Dionigi a suonare la carica (13-19), ma ancora alcuni errori gratuiti di troppo vanificano tutto. Nella seconda frazione la fuga è bloccata dagli angelani che agganciano sul 10-10 e poi vanno al comando (16-14). Allo sprint sono ancora gli assisani a prevalere. Avanti gli angelani nel terzo frangente (11-7). Fiori in attacco e Fossa a muro si fanno rispettare (21-16). Distanze accorciate. Nel quarto parziale si arriva in volata con Giordani che trova il guizzo ai vantaggi, Assisi è in B.Alberto Aglietti