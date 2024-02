La Lube blinda il talento bulgaro. Nikolov prolunga fino al 2028. Cormio: "Sarà un top del volley»

A ridosso della terz’ultima di regular season e penultima in casa, domani alle 18 contro Cisterna (Piacenza, terza a +1 anticipa oggi alle 18 contro Taranto), nonché dopo settimane in cui è sempre stata circondata da voci di mercato, la Lube ieri ha fatto la sua prima mossa ufficiale. Una conferma importante. Il club ha comunicato di aver prolungato il contratto di Alex Nikolov fino al 2028. Non si tratta solo di una decisione con la quale si blinda il talento più promettente del gruppo, il prodigio dei Balcani, ma qualcosa di più. Arrivato a sorpresa nell’estate 2022, il carismatico gigante (2,06) ha incantato tutti con le prodezze in attacco, una grinta fuori dal comune e un approccio ai match da giocatore navigato.

Figlio d’arte di Vladimir, giocatore che proprio Cormio allora a Trento portò in Italia, Alex si è presentato da atleta dell’anno nel campionato statunitense, premio individuale che si è aggiunto al precedente titolo di miglior schiacciatore della World Championship Under19. E in SuperLega, a soli 19 anni, ha trascinato Civitanova nelle semifinali playoff col piglio tipico del perfezionista. Il suo vincolo con i biancorossi scadeva nel 2025, il prolungamento pertanto è anche un segnale della volontà della Lube di farlo diventare il baluardo del futuro, la stella polare biancorossa. Lui si gode la firma ed esprime riconoscenza: "Sono molto contento e ringrazio la Lube per questa nuova opportunità. Ci tengo a sottolineare la riconoscenza nei confronti di chi mi ha aiutato sostenendomi per arrivare fin qui. Continuerò a lavorare su me stesso per affinare la tecnica ed essere ancora più preparato mentalmente. Forse è scontato, ma se ho deciso di legarmi al club è anche perché qui ho trovato un ambiente ospitale e considero Civitanova casa mia. Per me è importante avere la fiducia di Beppe Cormio, di tutti i dirigenti e lo staff, così come è fondamentale poter contare su una tifoseria calda e grintosa. I nostri supporter sono vicini a tutta la squadra e ci aiutano a superare le difficoltà. Voglio continuare a giocare con il loro incitamento e renderli felici. Sogno di vincere un titolo in biancorosso (finora 3 finali perse ndc) e gettare le basi per un ciclo di successi".

Il dg Cormio aggiunge: "La Lube sta portando avanti un progetto volto al ringiovanimento del roster e un ragazzo di valore come Alex, che solo due mesi fa ha compiuto 20 anni, rientra a pieno titolo in questa pianificazione. Nikolov è destinato a diventare uno dei migliori giocatori di questo sport".

Andrea Scoppa