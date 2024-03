La Lube cucina Rana Verona alla perfezione. Civitanova è super, non si fa mai intenerire

rana verona

0

cucine lube civitanova

3

RANA : Zingel 2, Cortesia 8, Dzavoronok 9, D’Amico (L), Jovovic, Keita 11, Esmaeilnezhad 3, Grozdanov 6, Spirito, Bonisoli (L) ne, Sani, Mosca ne, Mozic 10, Zanotti ne. All. Stoytchev

LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 2, Thelle ne, Cremoni (L), Motzo, Bisotto, Balaso (L), Ladumdzija 15, Nikolov 16, Diamantini 8, De Cecco 1, Anzani 7, Bottolo, Larizza, Yant 12. All. Blengini

Arbitri: Simbari e Goitre

Note: Durata set 33’, 26’ e 29’. Tot. 1h30’.

Prestazione super della Lube Civitanova che sbanca il campo della Rana Verona e conquista il quarto posto in classifica.

La Lube prova per prima a scappare con l’attacco di Lagumdzija che vale il primo tentativo di fuga della squadra di Blengini. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e la situazione torna ad essere in perfetto equilibrio sul 18 pari. E’ ancora una volta Civitanova che con Nikolov riesce a ottenere un altro piccolissimo allungo sul 18-20. Ma la gara resta ancora apertissima, Verona non molla di una virgola e riesce a rientrare ancora una volta mandando la gara ai vantaggi. Civitanova però non si fa cogliere di sorprese e nel momento deciso sono un attacco di Yant e poi un bellissimo ace di Lagumdzija a firmare la vittoria del primo set con il punteggio di 25-27. Nel secondo set la patita comincia sulla stessa falsariga, è subito Civitanova che prova a prendere in mano le redini del match con Lagumdzija che ancora una volta diventa l’attaccante di riferimento e mette in grande difficoltà la Rana e l’ace di Nikolov vale il massimo vantaggio sul punteggio di 9-13. La formazione marchigiana prende il controllo del match e per i padroni di casa la situazione comincia a diventare complicata. I padroni di casa provano a reagire e a riaprire la contesa alla fine del primo set ma non riescono a impensierire la Lube che chiude sul 19-25. Nel terzo set però Verona cerca di alzare il livello di attenzione per non lasciarsi scappare la partita dalle mani. I padroni di casa cercano subito di rimettersi in careggiata ma ancora una volta è la Lube che riesce a conquistare un piccolissimo beat con il solito Lagumdzija e che vale il 7-9 che rompe la situazione di equilibrio. Civitanova capisce che può essere il momento decisivo della partita e prova a spezzare definitivamente la resistenza della Rana Verona che incappa in un altro momento negativo andando sotto sul 9-13. Verona rimette ancora una volta tutto in discussione ma Civitanova nei momenti chiave del match trova sempre un modo per mettere la sua firma.