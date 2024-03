La Lube decisa a completare l’opera: "Possiamo farcela contro Monza"

Per il terzo anno di fila la Lube è ad un passo dal completare la magica rimonta dopo essersi trovata sotto 0-2 in una serie playoff. Nel 2022 l’aveva fatto in semifinale contro Trento, l’anno scorso nei quarti contro Verona e domani può replicare l’impresa nei quarti contro Monza. Ormai è una legge, nei playoff Civitanova non muore mai. D’altronde Di Martino, centrale della Mint, lo aveva dichiarato sul Carlino prima di gara3 "Se gli dai un’unghia quelli ti mangiano la mano!". Anche domenica i biancorossi l’hanno spuntata al tie-break, segno dell’equilibrio che c’è tra le compagini, ma rispetto a gara3 sono sempre stati avanti nel computo dei set ed hanno avuto risposte migliori da parte dei titolari, in primis Nikolov ma anche Zaytsev e De Cecco. Poi c’è stato Yant nuovamente giustiziere della Mint come in gara3. Ora i vicecampioni d’Italia non sono più spalle a muro, entrambe domani alle 20.30 in gara5 all’Eurosuole Forum possono uscire di scena o raggiungere la semifinale, però la sensazione è che la Lube sia favorita per inerzia psicologica e grazie al fattore campo. Coach Blengini è rimasto afono dopo il blitz in Brianza, abbiamo sentito allora il vice Romano Giannini.

Lei è alla Lube dal giugno 2021 ed ha assistito ad epiche rimonte. Cosa scatta nella testa dei biancorossi nei playoff?

"Non so quale sia la medicina, ma di certo i playoff sono una cosa a parte. L’ha dimostrato anche Milano quando ormai pareva eliminata".

Temevamo la terza gara in sette giorni sotto pressione, invece la squadra non ha patito nemmeno la stanchezza post Champions. Ha ragione Tofoli che dice che la Lube è più abituata certe sfide?

"L’uscita contro Trento poteva toglierci qualcosa, così non è stato. Però attenzione perché è stata una battaglia e non va dimenticato che l’abbiamo spuntata 15-13 al quinto set".

In effetti i numeri totali li ha avuti migliori Monza, come ripete spesso Blengini la differenza l’hanno fatta i dettagli?

"Analizzando i parziali vinti, i numeri sono dalla parte nostra".

Come l’anno scorso l’utilizzo di Zaytsev in ricezione ma opposto in attacco (Nikolov è un falso opposto perché schiaccia da posto4) aumenta enormemente qualità ed efficienza della Lube: d’accordo?

"Sì, è un’arma in più".

Il vero barometro però è Yant?

"Forse sì, domenica avrebbe meritato l’Mvp".

Riuscirete a completare l’opera?

"Certo che possiamo farcela ma testa bassa perché in campo siamo alla pari".

Andrea Scoppa