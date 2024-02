La Lube impegnata a Taranto. Obiettivo: il quarto successo di fila

Da quanto trapela l’annuncio fatto dal presidente della federazione bulgara, l’ex grande martello Ganev, non ha destabilizzato l’ambiente Lube. D’altra parte l’addio a fine stagione di Blengini era risaputo, il coach aveva pure rifiutato l’offerta della dirigenza di un prolungamento (solo annuale) del contratto. Civitanova vivrà una situazione simile a quella di Trento della passata stagione, vale a dire giocherà la fase clou sapendo che il tecnico non rimarrà. Non l’ideale, ma l’Itas ha dimostrato come, con professionalità e maturità, la cosa non rappresenti per forza un problema e i dolomitici lo hanno fatto addirittura vincendo il tricolore. Resta comunque una cosa insolita e chissà se la Lube vorrà subito annunciare il nuovo allenatore o se si attenderà. Confermiamo che l’accordo di massima con Medei c’è, tutto sembra pronto per il ritorno del maceratese ora alla guida dell’Asseco Resovia.

Intanto tra ufficialità e voci di mercato, l’ultima su De Cecco che starebbe flirtando con Modena i biancorossi devono pensare al campionato perché oggi alle 18 si torna in campo. Civitanova lo fa al PalaMazzola per affrontare la Gioiella Prisma. Sulla carta un impegno facile a Taranto contro la penultima della classe, un’occasione per rafforzare il quarto posto. Però era facilissima pure a Catania e invece c’è stato un blitz sofferto al tie-break dopo varie peripezie. Tra la Lube e il 4° successo di fila c’è una formazione, proprio dalla gara d’andata affidata a Ljubomir Travica, che ha la fame di chi deve salvarsi, anche se al momento può contare sulla preziosa dota di 6 punti di margine su Catania ed eviterebbe la A2. A rendere più bellicosa Taranto anche la strigliata del presidente Bongiovanni dopo l’ultimo ko con Cisterna. E attenzione perché all’andata finì 3-2, con Gargiulo infuocato e notevoli anche i martelli Gutierrez e Russell. Per Civitanova prima di due trasferte ravvicinate, mercoledì si andrà a Trento. Anche oggi Blengini dovrà fare a meno di Zaytsev per la lesione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia destra, al suo posto ri-convocato il classe 2007 Gianluca Cremoni, atleta dell’Academy che nel 2023 si è laureato campione d’Europa Under17 con la Nazionale.

Le probabili formazioni

Prisma Gioiella Taranto: palleggiatore De Haro; opposto Russell; schiacciatori Lanza e Gutierrez; centrali Gargiulo e Jendryk; libero Rizzo. A disposizione Bonacchi, Paglialunga, Sala, Alletti, Luzzi, Ekstrand, Raffaelli. All. Travica.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Cremoni, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Andrea Scoppa