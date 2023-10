La Lube intensifica il lavoro. Yant non è ancora tornato

In attesa di vederli finalmente all’opera domenica nel match inaugurale della SuperLega biancorossa contro la Vero Volley Monza, i tifosi della Lube avranno un’occasione in più per ritrovare i loro beniamini e conoscere i nuovi. Questa sera infatti sia i giocatori che lo staff tecnico parteciperanno alla "Notte delle Stelle", serata targata Delta Motors a Montecosaro, nella concessionario di via della Maggiola 30. Capitan De Cecco e i compagni prenderanno possesso delle auto griffate grazie alla rinnovata partnership. Il ritiro delle chiavi e delle rispettive vetture offrirà lo spunto per un incontro tra il team e la tifoseria, alla presenza del direttivo di Lube nel Cuore. Già alle 19.30 la serata si aprirà con la voce della giovane cantante marchigiana Camilla Ruffini, poi, alle 20, arriveranno i vicecampioni d’Italia. Ci penserà Marco Moscatelli con la sua verve a condurre la serata che avrà anche un momento per i brindisi. Dopo un botta e risposta con i giornalisti, i giganti biancorossi rimarranno a disposizione per foto e autografi in una serata aperta a tutti gli appassionati di pallavolo. Probabilmente mancherà Yant. Lo schiacciatore cubano fino a ieri non è riuscito a decollare, ancora bloccato all’aeroporto de l’Avana da noie burocratiche. Quello di oggi sarà il primo di due appuntamenti di "presentazione" della nuova squadra. Lunedì tornerà il galà, come avveniva in passato all’interno della convention aziendale della grande realtà industriale che produce cucine. Oltre ai dipendenti e a coloro che lavorano per il Gruppo Lube, potranno partecipare i supporters in possesso dell’abbonamento.

Andrea Scoppa