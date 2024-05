La Lube saluta il palleggiatore Thelle: "È stata un’esperienza molto formativa"

Sono i giorni degli alzatori in casa Lube. Dopo l’annuncio dell’ingaggio del baby Mattia Boninfante, il giocatore ha firmato un contratto triennale, ieri il club biancorosso ha ufficializzato l’uscita di Jakob Thelle. Era stato preso giusto la scorsa estate per fare da vice a Luciano De Cecco e pertanto saluta dopo una sola stagione.

Meno di dodici mesi a Civitanova, distintosi per la grande capacità di apprendere rapidamente l’italiano e per un servizio mancino assai ficcante. In regia lo si è visto pochissimo invece, in regular season ha disputato appena 11 set (appunto con 2 ace), però c’era lui sul taraflex in un momento chiave della stagione. Parliamo della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions contro l’Halkbank Ankara, con De Cecco messo ko da un fastidio intestinale. Il giovane Thelle, classe 1999, è finito in campo nel primo set, vinto, poi è rimasto nel secondo, perso, e nel terzo è rientrato il capitano aiutando la squadra a prendere il parziale che serviva per la qualificazione in semifinale. La Lube ha seguito il giocatore anche nel periodo post campionato per risolvere una problematica alla gamba che lo aveva limitato nella seconda parte di stagione. Infatti, Thelle proprio nei giorni scorsi si è sottoposto a un intervento di pulizia del ginocchio destro in artroscopia. L’operazione, effettuata nella Clinica Villa Pini di Civitanova dal professor Raul Zini, alla presenza del responsabile sanitario biancorosso Mariano Avio, è perfettamente riuscita.

"Sono fortunato – ha detto Thelle – ad aver vissuto un’esperienza professionale così formativa a Civitanova con la Lube. Esco arricchito da questa parentesi, non solo per essermi allenato e aver giocato a questi livelli, ma anche per la quotidianità in Italia e il lavoro per migliorare sotto tutti gli aspetti. Nonostante le difficoltà e le occasioni perse di vincere un titolo, sono certo di aver tratto benefici importanti. Per questo ringrazio società, staff e tifosi. Infine – conclude Thelle – un abbraccio speciale va ai miei compagni, con i quali ho lottato dall’inizio alla fine chiudendo con la vittoria tutt’altro che scontata dei Playoff 5° Posto. Sempre forza Lube!".

Vedremo adesso dove si accaserà il norvegese, presumibilmente all’estero, intanto con questa comunicazione la Lube spiana la strada all’arrivo del secondo palleggiatore. Salvo clamorosi colpi di scena sarà Santiago Orduna, italo-argentino che ad agosto compirà 41 anni. Ovviamente diventerà il giocatore più "anziano" del gruppo messo a disposizione di Giampaolo Medei.

Andrea Scoppa