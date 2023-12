La Megabox si rinforza. Firma Viktoriia Kobzar

La Megabox si rinforza. Arriva a Vallefoglia la palleggiatrice russa Viktoriia Kobzar, 1.84, nata il 16 ottobre 2004. Intanto oggi le biancoverdi saranno impegnate alle 17 in trasferta contro le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano, nell’incontro valido per l’undicesima giornata del campionato femminile di serie A1. Ma a tenere banco è la notizia del nuovo acquisto. La regista russa Viktoriia Kobzar è cresciuta nel Severyanka (Lega B russa), viene da una famiglia di pallavolisti. Fino a poche settimane, Viktoriia giocava con le campionesse di Francia del Volero Le Cannet, squadra dove ha militato anche nella stagione 202223, con cui ha vinto scudetto e Supercoppa nazionale. In precedenza, ha giocato una stagione per la squadra del Territorio Federale Sirius, in Russia. Con le nazionali giovanili, ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Under 19, aggiudicandosi anche il premio di miglior palleggiatrice della competizione. Si è inoltre distinta vincendo i Campionati europei Under 17 e la medaglia di bronzo ai Campionati mondiali Under 20 e agli Europei Under 16. "È una giocatrice che avevamo notato lo scorso anno nel campionato francese, con anche qualche bella gara disputata in coppa – così la presenta il direttore sportivo delle tigri Alessio Simone –. Crediamo che sia un ottimo talento che può alzare il livello, già buono"

b.t.