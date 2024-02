La Megabox vuole fare la festa a Scandicci. La quarta forza del campionato al Tiger day

Evento speciale per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, impegnata nuovamente al PalaMegabox oggi contro la Savino Del Bene Scandicci, quarta forza del campionato alle spalle dell’imbattibile Prosecco Doc Imoco Conegliano, della Allianz Vero Volley Monza e della Igor Gorgonzola Novara. Megabox Volley e Ente Carnevalesca di Fano organizzano il Tigers Day, giornata di festa dedicata alle atlete della squadra biancoverde.

A partire dalle 17, l’impianto sportivo pesarese ospiterà un evento pieno di musica, allegria e sport: il pre-partita sarà infatti allietato dall’esibizione dal vivo della cantante marchigiana Melissa Agliottone, vincitrice di The Voice Italy Kids e rappresentante italiana al Junior Eurovision Kids Contest. Altro protagonista sarà El Vulón, maschera tipica del Carnevale di Fano, cui sarà affidato il tradizionale getto di dolciumi assieme alla maschera pesarese Rabachèn, nominato scherzosamente Sindaco di Fano per la Settimana del Carnevale. La partita comincerà alle 18.

Dopo il successo casalingo di domenica scorsa con la Uyba Busto Arsizio, la Megabox è tornata al settimo posto in classifica, ma c’è gran battaglia per la qualificazione ai playoff: dando per irraggiungibile Chieri (quinta a 33 punti), al sesto posto continua la corsa di Pinerolo a 29 punti, seguono le tigri a 27, ma è tornata sotto la Aeroitalia Smi Roma, che a 25 punti ha superato il Bisonte Fiorenze, nono a 24 punti. Domenica scontro diretto Roma-Pinerolo, mentre il Bisonte riceverà Conegliano. Quanto a Scandicci, insegue ad un solo punto Novara, che però ha giocato una partita in meno. La squadra di coach Massimo Barbolini ha un roster ricco di campionesse (Ognjenovic, Antropova, Zhu Ting, Herbots, Carol) e da anni è stabilmente tra le migliori formazioni del nostro campionato.

Così presenta la partita la centrale delle tigri Maja Aleksic, migliore giocatrice a muro di tutto il campionato con 64 muri-punto (0.94 per set), un bel biglietto da visita per la Megabox e una certezza per arrivare agli obiettivi che il club del presidente Angeli si è prefissato: "Dopo la vittoria di sabato scorso siamo molto cariche e vogliamo giocare la migliore partita possibile contro una squadra molto forte, con la quale avevamo perso in tre set la gara di andata. Stiamo lavorando duro tutte assieme per giocarci tutte le nostre possibilità".

b.t.