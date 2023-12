La parola a blengini. "Loro hanno fatto vittime illustri»

Alla vigilia hanno parlato i due allenatori. Così Gianlorenzo Blengini: "Sembra una serie di playoff, ma queste gare vanno trattate separatamente e dovremo canalizzare tutte le energie in ogni singolo confronto. Affronteremo sul suo campo una squadra virtuosa, che ci ha sconfitto all’andata e che ha poi mietuto vittime illustri percorrendo un bel cammino, come testimonia il quarto posto. La qualità del team di Eccheli è nota, in più l’arrivo di Takahashi ha dato più equilibrio con la sua capacità in ricezione, mentre il palleggiatore Kreling, tra i migliori al mondo nel ruolo, si sta facendo valere. In un torneo dal livello così elevato basta una serata non congeniale per scivolare, la SuperLega è difficile e bisogna accettare questa realtà".

Il pensiero di Massimo Eccheli: "La squadra marchigiana ha valori tecnici impressionanti, ha giocato l’ultima finale Scudetto e vinto i precedenti titoli. Ha giovani talenti e giocatori di esperienza. Speriamo di scendere in campo in un palazzo pieno che ci possa dare una mano".