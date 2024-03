La parola a Zaytsev. "Sarà una gara da vita o morte»

"Sarà una gara da vita o morte come lo è stata quella vinta al tie-break con Monza". Ivan Zaytsev lancia la volata pre match con Trento. "In gara3 si è visto quanto conta la totalità della squadra, non solo chi parte titolare. Abbiamo bisogno di tutto il gruppo e di ogni energia per ribaltare la semifinale contro una rivale che schiera l’ossatura della Nazionale. Non abbiamo nulla da perdere e scenderemo in campo con l’entusiasmo scaturito dalla vittoria di domenica. Non dovremo gestire la partita, ma sarà una prova di attacco". Toni più morbidi da parte del coach ospite Fabio Soli: "Il risultato dell’andata è positivo ma, di fatto, serve solo per mantenere intatte le nostre chance di qualificazione. Per il pass per la finale dovremo avere lo stesso atteggiamento mostrato a Trento, umile e determinato contro un avversario di alto livello che ha dimostrato, giusto pochi giorni fa contro Monza, quanto possa essere pericoloso e sempre vivo di fronte al proprio pubblico".