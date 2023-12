La ricetta. Nikolov: "C’è da stare sempre sul pezzo»

Questa volta tutte le partite del gruppo E saranno in contemporanea, pertanto alle 20.30 oltre alla sfida dell’Eurosuole Forum andrà in scena quella di Maaseik tra i belgi del Greenyard e i rumeni dell’Arcada Galati. Entrambe le formazioni hanno una vittoria all’attivo, ma il Maaseik ha un punto in più. Tornando alla Lube, alla vigilia il baby prodigio Aleksandar Nikolov ha presentato così il match contro Praga: "L’en plein di vittorie in Champions non ci farà abbassare la guardia. Sono certo che scenderemo in campo con la giusta concentrazione perché sappiamo di avere a che fare con rivali impegnativi, che hanno un gioco veloce e possono creare problemi. Dobbiamo entrare con la testa giusta, se possibile ancor più sul pezzo rispetto alle precedenti sfide. Nel girone di andata a Praga per me è stata una partita un po’ strana, non mi sono espresso al meglio e sono stato sostituito presto. Voglio senz’altro riscattarmi al ritorno in casa con il team ceco, ma quello che conta davvero è che la Lube vinca".