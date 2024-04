La Savino Del Bene mastica amaro. L’Imoco si riprende il fattore campo

IMOCO CONEGLIANO

3

SAVINO DEL BENE

1

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Piani (L2) n.e., Plummer 23, Robinson Cook 7, Squarcini n.e., De Kruijf, Gennari, Lubian 11, De Gennaro (L1), Haak 41, Bugg, Wolosz 3, Lanier n.e., Fahr 10, Bardaro. All.: Santarelli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 3, Herbots 19, Zhu Ting 12, Ruddins 3, Di Iulio, Ognjenovic 4, Parrocchiale (L1), Armini (L2), Nwakalor 1, Washington 3, Carol 9, Antropova 26, Diop, Nowakowska n.e. All.: Barbolini.

Arbitri: Cerra – Curto – Clemente.

Parziali: 30-28, 23-25, 29-27, 25-22

TREVISO - Un’altra partita straordinaria, a livelli altissimi e conclusa con un distacco minimo dopo una battaglia durata quattro set e quasi 2 ore e mezzo. Le squadre si sono equivalse per i primi tre set annullandosi a vicenda più set point. Nel quarto, invece, le pantere hanno mostrato i denti e hanno chiuso in volata. Ma Scandicci ha confermato di avere carattere e di essere sempre in corsa: a Palazzo Wanny sabato prossimo, in gara-4, avrà ancora possibilità di riequilibrare le sorti. Si inizia con prudenza, c’è equilibrio fino all’8-8 quando le pantere abbozzano la prima fuga ma la Savino Del Bene si avvicina a -2 (19-17). Il finale è pirotecnico: l’Imoco torna su: 23-18, Barbolini ruota Carol e Alberti con Washington e Nwakalor e su servizio di Antropova e un doppio di Fahr le biancoblù agguantano il 19 pari. Un errore di Antropova regala il set point a Conegliano (24-23) ma si arriva al 28-28 quando un muro su Zhu e un punto di Plummer chiudono il primo set. Al rientro la squadra di Barbolini riparte e va via, sull’11 pari l’Imoco sorpassa fino al 19-16 quando Antropova e Zhu lo acchiappano e scappano con tre set point in tasca (21-24). Haak e Plummer annullano i primi due ma non il terzo messo a segno da Herbots.1-1. Anche il terzo parziale regala emozioni, Scandicci ha le gambe pesanti ma non molla e rimane a ruota; sul 15-13 entra Ruddins al posto di Zhu. Dal 20-17 per l’Imoco, due ace consecutivi di Antropova riaprono i giochi e sul 24-22 le biancoblù annullano due set point, avanti fino al 27; poi Haak e un errore di Ruddins e l’Imoco va sul 2-1. Quarto set, rientra Zhu ma Haak è in serata splendida e non perdona, l’Imoco non sbaglia quasi più nulla, con un pubblico infuocato (5.344 spettatori) che già assapora la festa. Sul 24-20 sbaglia il primo match point, Antropova annulla il secondo ma Haak chiude. Haak, MVP, con 41 punti, 2 ace e 4 muri, ha incantato, ma superlative anche Plummer, Lubian e Fahr; dello Scandicci, al top Antropova (26 punti, 4 ace e 3 muri), seguita da Herbots (19) e Zhu Ting (12); ace 7-6 per l’Imoco, i muri, invece, 11-10 per le ospiti.

Franco Morabito