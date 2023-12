La Savino Del Bene passa anche a Pinerolo. Antropova ancora super. Ora la Champions

WASH4GREEN PINEROLO

0

SAVINO DEL BENE

3

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 9, Cosi, Cambi 2, Di Mario, Polder 2, Bussoli, Moro (L1), Storck 1, Camera, Németh 16, Akrari 10, Ungureanu 12. All.: Marchiaro M.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti n.e., Herbots 14, Zhu Ting 2, Ruddins n.e., Di Iulio 1, Villani 6, Ognjenovic, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 6, Washington 7, Carol n.e., Antropova 18, Diop. All.: Barbolini M.

Arbitri: Boris – Grassia.

Parziali: 19-25, 29-31, 19-25.

PINEROLO – Prosegue la striscia di vittorie della Savino Del Bene Scandicci che, dopo aver calato il tris in CEV Champion League, nell’anticipo della decima giornata, in poco meno di due ore mette a segno anche il quinto successo consecutivo in campionato battendo in trasferta il Pinerolo in tre set con una squadra nella quale Barbolini aveva inserito anche giocatrici che finora avevano fatto più panchina. Questo il sestetto schierato con il libero Parrocchiale: Di Iulio, Antropova, Herbots, Villani, Washington e Nwakalor. Marchiaro risponde con Cambi al palleggio, Németh opposto, Akrari e Polder centrali, Ungureanu e l’ex Sorokaite in banda e Moro libero. Il primo set scorre liscio per lo Scandicci che, recuperato il -1 (4-3) iniziale, si mantiene sempre in vantaggio mostrando superiorità in ogni reparto. Pinerolo si avvicina (14-18) ma le biancoblù allungano e chiudono il primo set. Le padrone di casa reagiscono e, complice anche qualche errore di troppo della Savino Del Bene, si confermano una squadra ostica. Guadagnano i primi punti, Scandicci le agguanta sul 9-9, poi 16-14, quando le toscane operano il sorpasso (16-18) con Herbots, Nwakalor e Antropova. Nuovo aggancio al 22 pari ma Herbots e l’ace di Washington regalano il primo set point, Pinerolo lo annulla, si prosegue ai vantaggi sino al 29-29 quando due perle di Zhu Ting, entrata nel finale, portano lo Scandicci sul 2-0. Acchiappato un set che avevano rischiato di perdere le biancoblù ritrovano precisione e sicurezza e chiudono in scioltezza. Antropova è top scorer e MVP, Herbots chiude con 14.

f. m.