La Savino non fa sconti. Roma prova solo alla fine

Savino Del Bene 3Smi Roma Volley 0

SCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots ne, Castillo (L2), Ruddins 7, Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic, Bajema 12, Graziani 6, Nwakalor ne, Carol 9, Antropova 21, Mingardi 2, Ung ne. All.: Gaspari M.

ROMA: Provaroni, Salas 11, Ciarrocchi 7, Rucli ne, Adelusi 1, Cicola, Schoelzel 9, Melli 6, Zannoni (L1), Mirkovic 1, Orvosova 13, Muzi ne, Costantini (L2). All. Cuccarini G.

Arbitri: Serafin – Santoro

Parziali: 25-18, 25-22, 25-23

A Palazzo Wanny la Savino Del Bene liquida in un’ora e mezzo la Roma e, stante la contemporanea sconfitta di Milano ad opera delle pantere di Conegliano, lo sorpassa e riconquista il secondo posto in classifica, a + 1 sulle lombarde e a +3 sul Novara. Con Herbots indisponibile, Gaspari parte con Ognjenovic in regia, Antropova in posto due, Carol e Graziani al centro, in banda le due americane Bajema e Ruddins e Ribechi libero.

Antropova si fa subito largo con 8 punti e 3 muri nel primo parziale, seguita a ruota da Bajema col 100% di efficienza in attacco. Le biancoblù hanno in mano il pallino del gioco, restano sempre in vantaggio e l’1-0 arriva al secondo set point con un diagonale imprendibile di Bajema. Roma ha un sussulto, si fa più intraprendente, migliora in ricezione e punge con Salas, una delle migliori. Va avanti fino al 5-9 ma Scandicci si riporta sotto (10-11) e realizza l’aggancio sul 14 pari con Antropova che con un monster block firma anche il sorpasso (18-17). La volata non s’arresta: con Bajema si va al 21-18 e con i muri di Carol al 24-22. Il 2-0 è opera di Kate con un altro dei suoi siluri.

Nel terzo set il match si fa più equilibrato, le ospiti accumulano un modesto vantaggio, una prima volta sull’8-10, poi sul 13-15, infine sul 22-23 con un diagonale vincente di Salas. Ma quando il set sembra in salita, la subentrata Mingardi (ri)accende i fuochi, Scandicci non molla, rimonta e vince.

Antropova top scorer con 21 punti, Mvp Bajema con 12 e il 63% di efficienza in attacco. Le padrone di casa superiori anche a muro (7-4), in battuta (3-1), ricezione (57%-46%) e in attacco (43%-39%). Delle ospiti Orvosova e Salas su tutte.

Franco Morabito