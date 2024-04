La sfida in tv. Duello in diretta su Raisport Il match tra Monza e Perugia sarà trasmesso in diretta su Raisport ch. 58 e in streaming su VBTV. Commento di Colantoni e Lucchetta. Aggiornamenti live sui social della società bianconera. Replica su Umbria TV il 23 aprile alle 23.