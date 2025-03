La Sir con vista semifinale. Ma c’è da battere Modena

di Alberto AgliettiPERUGIATerzo atto della sfida nei quarti di finale dei play-off scudetto oggi alle ore 19 al palasport di Pian di Massiano per la Sir Susa Vim Perugia. I block-devils sono in vantaggio due a zero nella serie ma non si rilassano, vincere è l’unica ricetta contro la Valsa Group Modena. Nel primo confronto gli emiliani hanno costretto i bianconeri ad una rimonta dopo essere stati sotto di un set, mentre in gara-due gli umbri si sono imposti in tre set al termine di una partita combattuta. La squadra del tecnico Angelo Lorenzetti non sta giocando la sua miglior pallavolo negli ultimi tempi, poco concreta nei fondamentali della fase-punto e troppo sprecona in generale. Si cerca dunque una sorta di scossa per ritrovare efficacia in battuta e a muro. Gli assenti del momento sono Russo e Semeniuk, i perugini perciò si affidano al regista Simone Giannelli (nella foto) per guidare l’assalto. Di fronte agli umbri ci sarà la formazione del tecnico Alberto Giuliani che ormai non ha più nulla da perdere. Con le spalle al muro i canarini dovranno provare il tutto per tutto facendo leva sull’opposto austriaco Paul Buchegger. Gli ex della partita sono Yuki Ishikawa ed Angelo Lorenzetti da un lato, Luciano De Cecco e Simone Anzani dall’altro. Tante le sfide del passato, le strade si sono incrociate cinquantatré volte, con trentatré vittorie degli umbri e ventuno successi dei gialloblù. Ci si aspetta un gran pienone sugli spalti ma per chi non potesse essere a nrdo campo ci saranno le piattaforme Dazn e Vbtv a trasmettere in diretta l’incontro. Arbitri: Stefano Cesare (RM) ed Alessandro Pietro Cavalieri (CZ).

Perugia: Giannelli - Ben Tara, Solé - Loser, Ishikawa - Plotnytskyi, Colaci (L).Modena: De Cecco – Buchegger, Anzani - Mati, Davyskiba - Gutierrez, Gollini (L).