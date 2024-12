La Sir Perugia brinda anche in Coppa Italia . Schiaccia Modena e vola nella Final Four

SIR SUSA VIM 3 VALSA GROUP MODENA 0 (25-20, 27-25, 25-22) : Ben Tara 11, Plotnytskyi 11, Ishikawa 10, Loser 10, Solé 6, Giannelli 2, Colaci (L1), Semeniuk 2, Herrera, Cianciotta. N.E. – Candellaro, Zoppellari, Russo, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti. MODENA: Buchegger 13, Daviskyba 10, Sanguinetti 8, Gutierrez 4, Mati 2, De Cecco, Federici (L1), Anzani 4, Rinaldi 3, Massari 2, Abulubab. N.E. – Meijs, Stankovic, Gollini (L2). All. Alberto Giuliani. Arbitri: Zanussi (TV) e Madini (VR). SIR (b.s. 12, v. 5, muri 9, errori 9). VALSA (b.s. 18, v. 8, muri 4, errori 7).

Con un tre a zero non proprio semplice la Sir Susa Vim Perugia ha fatto il regalo ai circa quattromila presenti conquistando la qualificazione all’epilogo della competizione. Contro una Valsa Group Modena stimolata a dovere dall’ex De Cecco, i campioni d’Italia hanno sfoderato una prestazione con qualche sbavatura di troppo. Un grosso contributo al successo lo ha dato l’attacco, fondamentale che ha causato parecchi problemi agli emiliani. Un finale d’anno scoppiettante per la squadra bianconera che ha messo in mostra una condizione psicologica straordinaria. La ventunesima affermazione stagionale coincide dunque col brindisi di fine anno, e col saluto ad un 2024 che è stato davvero spettacolare. Significativo il primo set cominciato male (1-5), ma recuperato subito con carattere ed autorità (9-8). C’è un nuovo passaggio a vuoto (9-12), ma Ishikawa (otto colpi vincenti in apertura) torna a far mettere il naso avanti agli ospiti (18-17). Il finale è un monologo con Plotnytskyi che fa la voce grossa in battuta ed Ishikawa che firma il vantaggio. Alla ripresa sono ancora i canarini a provare lo strappo (1-4). Il recupero stavolta non si completa (8-9). Il servizio di Sanguinetti apre crepe nella ricezione locale con Ishikawa in difficoltà (9-14). Entra Semeniuk che propizia l’aggancio (22-22). Modena guadagna una palla del possibile pareggio, ma Ben Tara con uno stra-muro rincara la dose facendo esplodere il palasport. Terza frazione che è sempre in pugno a Perugia.