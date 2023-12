La Sir Perugia cade nello scontro al vertice. Trento si prende la vetta della classifica

ITAS TRENTINO

3

SIR SUSA VIM PERUGIA

1

(25-22, 25-23, 23-25, 25-23) : Rychlicki 21, Michieletto 18, Lavia 17, Podrascanin 8, Kozamernik 5, Sbertoli 1, Laurenzano (L1), D’Heer. N.E. – Magalini, Acquarone, Nelli, Berger, Cavuto, Pace (L2). All. Fabio Soli.

PERUGIA: Ben Tara 18, Semeniuk 15, Plotnytskyi 13, Resende Gualberto 11, Solé 8, Giannelli 3, Colaci (L1), Held, Russo, Ropret. N.E. – Herrera, Leòn, Candellaro, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Umberto Zanussi (TV) e Dominga Lot (TV). ITAS (b.s. 17, v. 9, muri 7, errori 7). SIR (b.s. 21, v. 7, muri 8, errori 7).

Alla decima giornata di superlega maschile arriva un’altra sconfitta per la Sir Susa Vim Perugia che stavolta torna a casa senza punti per la prima volta nella stagione. È la Itas Trentino a conquistare l’intera posta, rovesciando di nuovo la classifica della massima categoria di volley maschile. La formazione del presidente Sirci torna ad inseguire, staccata di un punto dalla vetta. Steccato l’esame di maturità, con i bianconeri poco concreti nei momenti importanti. In avvio il sestetto ospite va avanti due volte di tre lunghezze ma viene sempre ripreso (11-11). Plotnytskyi accusa un dolore al ginocchio ed esce un attimo dal campo, poco dopo fa il suo esordio stagionale Russo per una battuta (17-17). Si continua ad avanzare a braccetto per un po’ sino a che Rychlicki trova l’ace del sorpasso (21-20). Giannelli insiste sui primi tempi, la palla scotta e Ben Tara sbaglia regalando l’uno a zero. Nel secondo parziale i padroni di casa fanno l’andatura (8-7). Rychlicki trova il break ma Plotnytskyi lo annulla (14-14). Come in precedenza si prosegue sul filo dell’equilibrio ma quando i punti diventano pesanti i locali trovano gli ace che fanno la differenza (21-18). La rimonta non riesce ed un ace di Lavia rincara la dose. Gli umbri non demordono e tornano in partita nella terza frazione con una Ben Tara che mette giù palloni (10-13). Gli avversari restano ad inseguire ma il solito Rychlicki trova l’aggancio (22-22). Allo sprint stavolta Semeniuk non fallisce ed accorcia. Quarto periodo che sembra propendere in favore dei perugini che vanno avanti 11-15. C’è la reazione avversaria e comincia una lotta prolungata nella quale le magie di Giannelli non bastano (23-23). Kozamernik mette giù il punto della vittoria di Trento.