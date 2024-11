La Sir Perugia stravince e allunga il passo. Nulla da fare per la matricola Grottazzolina

SIR SUSA VIM

3

GROTTAZZOLINA

0

(25-8, 25-17, 25-17) : Ishikawa 18, Semeniuk 12, Ben Tara 11, Russo 7, Solé 7, Giannelli 7, Colaci (L1), Candellaro 1, Piccinelli (L2). N.E. - Loser, Plotnytskyi, Herrera, Cianciotta, Zoppellari. All. Angelo Lorenzetti.

GROTTAZZOLINA: Tatarov 4, Antonov 4, Petkovic 10, Demyanenko 3, Comparoni 3, Zhukouski, Marchisio (L1), Fedrizzi 1, Cubito 1, Vecchi, Marchiani, Mattei (L2). N.E. – Cvanciger, Schalk. All. Massimiliano Ortenzi.

Arbitri: Serena Salvati (RM) e Marco Zavater (RM). SIR (b.s. 13, v. 4, muri 11, errori 3).

YUASA (b.s. 9, v. 1, muri 2, errori 3).

Tutto come da pronostico, la sfida testa-coda della superlega maschile non riserva sorprese e termina con una affermazione netta della Sir Susa Vim Perugia. La squadra bianconera, inizialmente impeccabile, è riuscita a tenere alta la concentrazione andando a vincere l’ottava giornata di stagione regolare, anticipo del sabato. I block-devils allungano il passo continuando a vincere e consolidando la vetta della classifica, in attesa delle gare domenicali. Per domare la matricola Yuasa Battery Grottazzolina che davvero non aveva nulla da perdere, è bastato sfoderare qualche lampo di genio in regia da parte di Giannelli, la buona guardia a muro di Solé ed il talento in attacco di Ishikawa (mvp), capaci di dare accelerazioni tremende. Anche le difese di Colaci hanno fatto una gran parte del lavoro, disinnescando i martelli avversari. Un confronto che la squadra bianconera ha giocato inziando con Ishikawa e Solé titolari, in ordine ad un turnover d’obbligo. Prima del fischio d’inizio si è osservato un minuto di silenzio in memoria del piccolo Giole. In avvio Ben Tara è incisivo e spinge avanti (5-2), Ishikawa affonda colpi pesanti e poi si ritaglia spazi a muro anche Solé che ne piazza due (11-2). La progressione degli umbri è irresistibile e con Russo passano alla cassa. Alla ripresa gli attacchi di Ishikawa e i muri di Giannelli fanno subito la differenza (6-2). Ishikawa firma il raddoppio. Nel terzo periodo Semeniuk tine il ritmo alto (8-3). L’inerzia ormai è presa e c’è da attendere solo che Ishikawa apponga il sigillo finale.