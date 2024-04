La Sir Perugia vola in finale: "Ora vogliamo lo scudetto"

A distanza di un anno si compie la vendetta, la Sir Susa Vim Perugia passa il turno e ritrova la finale scudetto vincendo in trasferta sul campo di quella Milano che dodici mesi fa aveva causato il dispiacere in casa sua. Essere in finale tricolore significa anche aver riconquistato il diritto a disputare la champions league, altro obiettivo che il club bianconero si era dato. C’è un misurato entusiasmo nelle parole dello schiacciatore polacco Kamil Semeniuk tra i migliori in campo: "L’obiettivo di questa stagione era tornare in finale. Sapevamo che la strada non sarebbe stata facile contro Milano, ma siamo felici e contenti, perché abbiamo fatto già qualcosa in più dello scorso anno, ora faremo di tutto per vincere lo scudetto. Abbiamo un punto debole, dobbiamo imparare a non perdere il primo set, dobbiamo iniziare meglio perché non è facile giocare quando sei uno a zero per l’avversario. Ad ogni modo se alla fine riusciamo a vincere, possiamo anche perdere sempre il primo set, va benissimo. Guarderemo questa partita ed anche altre per migliorare un po’. Non abbiamo tanto tempo per questo ma faremo tutto per prepararci bene". Queste le parole dello schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi: "Siamo stati bravi perché abbiamo giocato sempre insieme. Soprattutto nel momento difficile del primo set dove le cose non funzionavano il nostro cerchio di squadra è rimasto sempre compatto. Ognuno di noi ha portato un pezzettino per questa vittoria e parlo di tutti e quattordici i giocatori, non solo chi sta in campo perché durante i tempi ti arriva gente dalla Slovenia o da Cuba e ti dà una carica incredibile. Da domani dobbiamo lavorare, e tanto, per la finale". Il pensiero del regista Simone Giannelli: "Si sono dette tante parole su di noi e su di loro, qualcuna vera qualcuna un po’ meno. Io dico che in queste gare ed in tutte quest’anno contro Milano non abbiamo mai mollato. Loro sono una grande squadra che gioca e molto bene, ma noi siamo una squadra che ha il cuore".